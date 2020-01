Napoli-Juventus, probabili formazioni Gazzetta: c’è un dubbio per Maurizio Sarri (Di sabato 25 gennaio 2020) La redazione de La Gazzetta dello Sport prova a prevedere le probabili formazioni di Napoli-Juventus in programma domani sera al San Paolo. Ancora fuori Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, mentre Diego Demme prende il controllo del centrocampo. Stanislav Lobotka sarà impiegato con ogni probabilità a gara in corso. Per il Napoli, in porta dovrebbe esserci David Ospina. Gennaro Gattuso non cambia le sue preferenze. Il resto dell’undici azzurro è più o meno confermato, con Giovanni Di Lorenzo schierato da centrale. Tra le fila dei bianconeri c’è solo un dubbio tra Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. L’attacco bianconero vedrà dal primo minuto Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, senza l’ex di lusso Gonzalo Higuain. probabili formazioni Gazzetta Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Juventus ... calciomercato.napoli

juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - romeoagresti : #Juventus: #EmreCan e #DeSciglio non verranno convocati per la trasferta di Napoli ?????@GoalItalia - juventusfc : ?? La Juve ha vinto le due ultime partite al San Paolo. Era accaduto altre volte, nel passato. Qui ??… -