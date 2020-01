Maria De Filippi: «Alberto Angela? Non ti dice: io sono acculturato e tu ignorante seguimi, ma…» (Di sabato 25 gennaio 2020) «Il primo dato fu il 19%, ancora ricordo. Poi il 21. È sempre cresciuto: oggi Pier Silvio, se potesse, lo manderebbe in onda tutto l’anno», così in un’intervista a Il Corriere della Sera, Maria De Filippi parla del successo della sua creatura televisiva C’è Posta Per Te, che compie vent’anni. Il format è nato a seguito di un incontro con Enrico Berlinguer: «Quel giorno, era il 1999, mi avevano fermata due ragazzi sulle scale del ministero: loro non potevano entrare e mi avevano chiesto di consegnare una busta al ministro. Entro e consegno la lettera anche se non conosco il contenuto. Poi però ci continuo a pensare. Ecco, lì è nata l’idea. All’inizio nessuno poteva immaginare sarebbe diventato un programma venduto in un sacco di paesi». Maria De Filippi: «Alberto Angela? Non ti dice: io sono acculturato e tu ignorante seguimi, ma…» C’è posta per te piace a tutti, coinvolge ... urbanpost

Corriere : Maria De Filippi: «Io e Alberto Angela? In fondo siamo simili» - ChiaraMaff : Oggi su @Corriere una bella chiacchierata con Maria De Filippi, che dice: 'Io e Alberto Angela? In fondo siamo simi… - Corriere : Maria De Filippi: «Io e Alberto Angela? In fondo siamo simili» -