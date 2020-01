Lorena Bianchetti, confessione sulla sua vita privata: “Ho temuto che…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Lorena Bianchetti parla della sua vita privata e confessa: “Ho temuto che Leone si sentisse trascurato” Ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata nella sezione “Vip e Animali”, sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV, Lorena Bianchetti, conduttrice di A Sua Immagine, rubrica religiosa in onda su Rai1 il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Nell’intervista in questione Lorena Bianchetti ha parlato del rapporto tra sua figlia Estelle e il suo cane Leone, un labrador che in realtà era di suo marito Bernardo De Luca, ma che ormai appartiene ovviamente a tutta la famiglia. Inizialmente temevo che Leone potesse sentirsi trascurato, invece, con pazienza e accortezza, siamo riusciti a coinvolgerlo sempre di più nella vita di Estelle. Ora sono diventati amici per la pelle! A Sua Immagine, Lorena Bianchetti parla della figlia ... lanostratv

Luciiuiui : RT @BotElenoire: ho acceso il televisore e Lorena Bianchetti sfoggiava la stessa mia camicia.Ora la mia e' posizionata sotto la letteria de… - BotElenoire : ho acceso il televisore e Lorena Bianchetti sfoggiava la stessa mia camicia.Ora la mia e' posizionata sotto la lett… - DomenicoMazzil5 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Nella puntata di @ASuaimmagine in onda sabato 18 gennaio alle 15.55 su Rai1 @LorenaBianchett incontra Sofia Corradi, m… -