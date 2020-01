LIVE Biathlon, staffetta mista Pokljuka 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della staffetta mista – La presentazione della staffetta mista Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta mista della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Pokljuka, in Slovenia: oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 15.00, per l’Italia saranno della partita Lukas Hofer al lancio, Dominik Windisch in seconda frazione, Federica Sanfilippo in terza e Michela Carrara in chiusura. Approfittando dell’inversione delle frazioni tra uomini e donne, la formazione dell’Italia è davvero sperimentale, con la conferma di Lukas Hofer e Dominik Windisch ma l’innesto di Federica Sanfilippo e Michela Carrara. Certamente non sarà questa la formazione che l’Italia schiererà ai Mondiali in casa ad Anterselva, anche alla luce del fatto che nella rassegna iridata le frazioni ... oasport

