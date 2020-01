Dolly Parton Challenge, la sfida è virale sui social: di cosa si tratta? (Di sabato 25 gennaio 2020) Come funziona la Dolly Parton Challenge? In migliaia l’hanno già tentata ma in tanti non la conoscono ancora. Ecco come giocare Un semplice fotocollage è diventato letteralmente virale sui social coinvolgendo star internazionali ma anche milioni di persone comuni. È la Dolly Parton Challenge, ideata nientemeno che dalla 74enne regina del country e protagonista di … L'articolo Dolly Parton Challenge, la sfida è virale sui social: di cosa si tratta? NewNotizie.it. newnotizie

zaynofigo : sta dolly parton challenge non fa ridere per un cazzo - MauryNidielli : Dite la verità : siete iscritti su Tinder solo per questa moda delle quattro foto social (Linkedin, Facebook, Inst… - Tg1Raiofficial : E' la regina del Country, fin dagli anni 70. Ma e' lei ad aver lanciato l'ultima moda social: la 'dolly parton chal… -