Corsport: l’arrivo di Politano apre le porte all’addio di Callejon (Di sabato 25 gennaio 2020) L’odissea di Politano sembra aver trovato fine a Napoli, scrive oggi il Corriere dello Sport. Sebbene non ci sia ancora nessuna firma, attesa per lunedì, si può dire che gli accordi siano stati chiusi, sia con l?inter che con il calciatore che aveva la necessità di rimettersi in gioco e alzarsi dalla panchina su cui lo aveva relegato Conte. È ovvio, precisa il quotidiano,c he il suo arrivo apra le porta ad un addio di Callejon “Il presunto giro d’Italia di Matteo Politano alla fine avrà un’unica tappa. Napoli. Storia di una giornata, quella di ieri, che detto tante cose. La più importante: è una partita a senso unico, nel senso che Politano si appresta ad abbracciare Napoli senza scambi (spiegheremo perché). Gattuso lo stima, di sicuro con quest’operazione il Napoli si prepara a una probabile nuova era senza Callejon. Mancano alcuni particolari tra Inter e Napoli ma ormai ci ... ilnapolista

napolista : Corsport: l’arrivo di #Politano apre le porte all’addio di #Callejon #Gattuso lo stima, di sicuro con quest’operaz… - CorSport : #Milan, Pioli: 'L'arrivo di #Ibrahimovic ha dato più spessore alla squadra'?? - CorSport : #Juve, ufficiale l'arrivo del giovane #Ntenda ?? ?? -