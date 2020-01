Conviene il volantino Unieuro con Huawei P30 Lite, P30 Lite New Edition e iPhone XR del 24 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Fuori Tutto continua con nuove offerte del volantino Unieuro, valido dal 24 gennaio al 13 febbraio. Si tratta di un'ondata di proposte estremamente interessanti, che vi consigliamo di non sottovalutare per nessun motivo al mondo. Si parte dal Huawei P30 Lite, il dispositivo che sembra essere entrato e non voler uscire più dal cuore degli utenti. Il prezzo è di 249 euro, che non si allontana troppo dalla miglior cifra reperibile sul web. Occhio anche al Huawei P30 Lite New Edition, la versione aggiornata del primo modello (quello proposto a 249 euro su questo stesso volantino Unieuro). In questo caso i GB di RAM sono 6 e la ROM ammonta a 256GB. Il telefono può vantare una tripla fotocamera ultra-grandangolare con AI da 48MP + 8 + 2MP (a differenza del Huawei P30 Lite, che vanta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna). Vi state chiedendo come intenderà gestire la situazione il ... optimaitalia

