Calogero sapeva che sarebbe bastato un calcio per ucciderlo. Ed è successo (Di sabato 25 gennaio 2020) Stava assistendo al parto della sua cavalla, quando è stato improvvisamente colpito da un calcio dell’animale. Coinvolto anche il figlio che era accorso in suo aiuto. Tragedia in un quartiere periferico di Palermo. Muore Calogero Settegrana, 79 anni. Stava aiutando la sua cavalla a partorire quando è successo l’irreparabile. E’ stato colpito alla testa dall’animale … L'articolo Calogero sapeva che sarebbe bastato un calcio per ucciderlo. Ed è successo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Calogero sapeva Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calogero sapeva