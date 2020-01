Australian Open 2020: Djokovic e Federer puntano ai quarti di finale, Fognini e la rivincita contro Sandgren (Di sabato 25 gennaio 2020) Signore e signori il cerchio comincia a chiudersi. La settima giornata degli Australian Open 2020 di tennis si presenta decisamente interessante. Si godrà dello show degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone maschile e di quella alta del draw femminile. Tra gli uomini le vedette saranno il serbo Novak Djokovic e lo svizzero Roger Federer. Il n.2 del mondo sarà di scena non prima delle 4.00 italiane sul campo della Rod Laver Arena contro la testa di serie n.14 Diego Schwartzman. Sulla carta Nole dovrebbe disporre a proprio piacimento dell’argentino, specie su questa superficie. Se si guarda ai precedenti, il 3-0 in favore dell’asso nativo di Belgrado non è un dato casuale. Ha il sapore del già visto e sentito la sfida tra Federer e l’ungherese Marton Fucsovics che chiuderà il programma sul Centrale. L’elvetico, dopo essersi salvato dalla clamorosa ... oasport

