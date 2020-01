Atalanta, Zapata torna al gol dopo più di 100 giorni col Torino – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Finalmente Duvan Zapata: l’attaccante dell’Atalanta si sblocca contro il Torino e ritrova il gol dopo il lungo stop per infortunio – VIDEO Duvan Zapata ha interrotto un digiuno durato la bellezza di 111 giorni. Il colombiano, andato in rete al 46′ di Torino-Atalanta, si è finalmente sbloccato dopo l’infortunio che lo ha costretto a restare fuori dallo scorso 12 ottobre. Il nerazzurro ha trovato il feeling con la porta trasformando un rigore contro lo specialista Sirigu. Ecco il VIDEO del gol. Zapata gets his 1st goal since returning from injury pic.twitter.com/zDNS2IFmcb — WomenLover009 (@DieLigt) January 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

