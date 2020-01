Veroli, l’assistente sociale Maria Sanità morta a bordo di uno scuolabus (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lutto a Veroli per la scomparsa di Maria Sanità, l'assistente sociale cinquantenne morta stamattina per un malore improvviso. La donna era a bordo di un pullmino e stava accompagnando i piccoli studenti a scuola, come tutti i giorni. Inutili i tentativi dei paramedici di rianimarla, è deceduta. fanpage

