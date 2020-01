Tragedia all’università di Salerno, giovane precipita dal parcheggio multipiano (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFisciano (Sa) – Tragedia questa mattina nel parcheggio adiacente il campus universitario di Salerno dove una ragazza è precipitata dal parcheggio multipiano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, la giovane che si trovava al quarto piano del parcheggio multipiano dell’Università degli Studi di Salerno, è caduta da diversi metri di altezza, precipitando al suolo. A causa del violento impatto, la giovane ha perso la vita sul colpo. Inutile ogni tentativo dei sanitari del 118 di rianimare la giovane il cui corpo era riverso a terra privo di vita. Sconcerto tra gli studenti e gli utenti del campus universitario. Sulla dinamica dell’accaduto indagano con massimo riserbo i militari. L'articolo Tragedia all’università di Salerno, giovane precipita dal parcheggio multipiano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

