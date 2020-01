Simone Sinigaglia, il Licenziamento e gli Ultimi Tragici Messaggi: “La Faccio Finita” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Simone Sinigaglia, operaio di 40 anni, ha scritto “La Faccio finita” e l’ha fatto sul serio. Non ha retto al forte stress di eventi forse più grandi di lui e ha deciso di non vivere più. La cuoca della mensa aziendale, una fra le ultime persone ad averlo visto in vita, ricorda il suo sorriso durante quello che poi si sarebbe rivelato il suo ultimo pasto. Alle 13.45 il direttore del personale della IVG Cobalchini di Cervarese Santa Croce, azienda presso cui era operaio Simone, gli consegna la lettera di Licenziamento. Simone prende la lettera, la legge e rimane impassibile. Non una parola, semplicemente si gira e se ne va. La lettera era la conseguenza di accertamenti sulla fruizione della legge 104 da parte di Simone. Era da agosto che studiavano le presunte irregolarità, e Simone pareva sereno, racconta il fratello Davide, che lavora nella stessa azienda da 30 ... youreduaction

IreneGuagno : RT @CorrPetrocelli: Simone Sinigaglia, operaio licenziato si toglie la vita a Padova. Il biglietto nell’automobile: «Scusate» - laziopunk : RT @Lantidiplomatic: #Simone si è ucciso impiccandosi ad un albero. Simone #Sinigaglia è un operaio di quarant’anni licenziato dalla sua a… - Intuitizioni : Simone Sinigaglia, operaio licenziato si toglie la vita a Padova. Il biglietto nell’automobile: «Scusate» -