Sabrina Ghio a Francesco Chiofalo: “Mercenario, morto di fama”, lui: “Anziana, non sei nessuno” (Di venerdì 24 gennaio 2020) In un'intervista rilasciata alla trasmissione 'Rivelo', Sabrina Ghio ha definito Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi "mercenari" e "morti di fama". L'ex concorrente e tentatore di 'Temptation Island' le ha risposto in una serie di Instagram Stories. Prima ha detto di non volersi abbassare al suo livello, poi ha aggiunto: "È una signora anziana, non sembra perché si è tirata la faccia con il ferro da stiro". fanpage

