Quando il mondo perse i colori (Di venerdì 24 gennaio 2020) Virginia Gattegno, una delle ultime sopravvissute della ShoahVirginia Gattegno, una delle ultime sopravvissute della ShoahVirginia Gattegno, una delle ultime sopravvissute della ShoahVirginia Gattegno, una delle ultime sopravvissute della ShoahVirginia Gattegno, una delle ultime sopravvissute della ShoahVirginia Gattegno, una delle ultime sopravvissute della ShoahVirginia Gattegno, una delle ultime sopravvissute della ShoahMadre silenziosa/ che non ho visto incanutire/ che non ho avuto il tempo/ di conoscere meglio,/ troppo giovane io allora/ per intuire appieno/ al di là dei tuoi silenzi/ la pena immane/ che ti lacerava./ Vecchia ti raggiungo adesso/ attraverso il tempo e il dolore/ e mi riscopro a chiedere/ il conforto impossibile/ delle tue braccia/ che non ci sono più./ Io non so se qualcosa sopravviva di noi/ dopo la fine,/ ma certo tu vivi ancora in me/ in me così diversa/ ... vanityfair

NetflixIT : Le meraviglie del mondo che emergono quando tramonta il sole: Notte sul pianeta Terra, dal 29 gennaio solo su Netfl… - LauraBottici : Massima solidarietà a #Sergio, so come ci si può sentire quando si viene derisi da chi si sente superiore.Ho 48 ann… - sweetleemoncake : RT @amaricord: È orribile camminare per strada e ricevere ogni giorno sguardi viscidi, fischi, sorrisetti maliziosi, suonate di clacson e a… -