Milan, ancora Rebic: blitz a casa di un Brescia sciupone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ci pensa ancora lui, Ante Rebic. L’ex oggetto misterioso del Milan è diventato il classico Re Mida. Anche a Brescia, dove subentra nella ripresa a Leao, il croato spacca la partita. Entra al 58′ e segna al 71′ il gol che regala al Milan la quarta vittoria consecutiva, Coppa Italia compresa. Il Diavolo, che soffre a lungo la supremazia territoriale del Brescia, approda momentaneamente in zona Europa League: scavalcato il Cagliari, sesto posto in classifica. Brescia sciupone La sconfitta è pesante per il Brescia che, ai punti, non avrebbe meritato di perdere. Ma tant’è. La squadra di Corini, priva dello squalificato Balotelli, gioca meglio, è più intensa per 70 minuti. Però, sbaglia troppo. Torregrossa sfiora il vantaggio a fine primo tempo; nella ripresa idem, con sforbiciata fuori di un niente. Toccherà poi a Donnarumma neutralizzare Bisoli a tu per tu con ... open.online

