Meteo Inverno | quando ci sarà NEVE? I super calcolatori

Meteo - imminente ritorno della NEVE. Ma è un Inverno travestito da Autunno : Ci avviamo verso un peggioramento, grazie al decadimento del campo di alta pressione. Una perturbazione, il residuo della tempesta Gloria che ha imperversato in Spagna, sta penetrando verso l'Italia, agevolata dall'abbassamento di latitudine del flusso atlantico. Si andrà così ad erodere il campo anticiclonico a partire da ovest anche sull'Italia. Il fronte entrerà in azione fin dalle prossime ore su parte del Nord-Ovest e dell'alto ...

Meteo sino al 4 Febbraio : Anticiclone spazza via l'INVERNO. Vie di uscita : POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 4 Febbraio In realtà sarebbe stato più corretto dirvi che il mite Anticiclone continuerà a mantenere lontano l'Inverno, in quanto le condizioni Meteo climatiche sino a questo momento hanno avuto ben poco a che fare con la stagione fredda. Guardando i modelli matematici di previsione viene letteralmente lo sconforto e non perché si sia di parte, ovvero amanti viscerali dell'Inverno, ma perché ...

Previsioni Meteo - la chimera delle irruzioni fredde in questo inverno mediterraneo : ma GFS lascia qualche speranza per inizio Febbraio : Previsioni Meteo – Le proiezioni mattutine del modello americano GFS costituiscono l’unica voce fuori dal coro, a dire il vero sostenuta da una visione più o meno simile anche da parte del modello canadese GMA, nel senso di nota un po’ più bassa, ridondeggiante e minimamente nella direzione di più bassa pressione, basse temperatura e bassi geo-potenziali. Al di là dell’ironia, l’apparato modellistico generale ...

Meteo Febbraio - riusciremo a salvare l'INVERNO? Forti novità dal VORTICE POLARE : Il VORTICE POLARE, di solito, raggiunge "l'optimus" tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Proseguendo in direzione di Febbraio inizia a perdere gradualmente vigore, un processo assolutamente naturale dettato principalmente dall'angolazione del sole, quindi dall'incidenza della radiazione solare che comincia a scaldare la regione POLARE a partire dalla stratosfera. Significa che i riscaldamenti visibili nei modelli matematici ...

Meteo SHOCK : giorni della merla a rischio - i più MITI dell'Inverno : Ahi voglia le tradizioni popolari! Ebbene sì, anche le tradizioni devono fare i conti che i cambiamenti climatici. Però non potete dire che non ve l'avevamo detto, perché fin dai giorni scorsi ponevamo l'accento su alcune considerazioni Meteo climatiche inconfutabili. I primis la statistica: consultando qualsiasi archivio di Meteorologia ci si rende facilmente conto che sono stati più numerosi i giorni della merla insulsi piuttosto ...

Meteo Italia : Inverno nella palude? Se ne esce? Le risposte : Siamo in una fase Meteo particolarmente piatta, non ci sono grandi scossoni, il clima rimane sempre piuttosto uguale, l'Inverno latita.Come si può notare, sono condizioni decisamente tediose, soprattutto per gli amanti dell'Inverno, che quest'anno sono stati veramente molto delusi, a parte qualche locale avvezione fredda che ha portato nevicate a bassissima quota, subito fuse. La Dama Bianca manca in quasi tutto il Centro-Sud ed è presente in ...

Meteo verso fine Gennaio : altro che GELO - si riproporrà l'INVERNO ANOMALO : Si fatica a intravedere una via d'uscita rispetto a quest'inverno finora particolarmente scialbo. Questo Gennaio soprattutto si sta mostrando dominato da un potente anticiclone sull'Italia, ma anche a tratti in buona parte d'Europa come avviene ora, con un contesto eccezionalmente mite per il periodo. La colossale struttura di alta pressione è però destinata ad un progressivo indebolimento, dopo aver toccato livelli di pressione da ...

DISASTRO Meteo anticiclonico - ADDIO INVERNO? Le risposte : Un meteo veramente infausto: questo è quello che ci propongono tutti i modelli per l'ultima decade di gennaio. Davvero poche le speranze di un cambiamento, a causa di un anticiclone veramente mostruoso che bloccherà qualsiasi tipo di perturbazione e al tempo stesso non permetterà neanche l'arrivo di correnti gelide sul nostro paese. Quest'anno va così, tra fenomeni meteo estremi: dapprima 20 giorni di piogge ininterrotte, poi un mese senza ...

CENTRO Meteo EUROPEO : INVERNO ultima chiamata a Febbraio! : CENTRO METEO EUROPEO: sono uscite le proiezioni mensili per le prossime settimane da parte del CENTRO METEO EUROPEO che sono in grado di giungere fino alla fine del prossimo mese di Febbraio. E' previsto un METEO molto variabile soprattutto dopo il 10 Febbraio, alternando fasi anticicloniche e perturbazioni dal Nord Atlantico. Nel corso della terza decade di Gennaio assisteremo al passaggio di due perturbazioni atlantiche, una a partire da ...

Previsioni Meteo - aggiornamenti della stagionale : brutte notizie dalla stratosfera. L’Inverno può riscattarsi solo a Marzo (e in Primavera) : Previsioni Meteo Stagionali – Premesso che la Meteorologia è la scienza dell’incertezza e dell’indefinibile per eccellenza, ove, pertanto, anche teorie che possono trovare un riscontro percentuale discreto, sono e rimarranno sempre tutt’altro che sempre valide e indiscusse, pur tuttavia, alcuni tipi comportamentali (indici) dell’atmosfera sono stati bene o male studiati e, nel corso degli anni, si sono avute dimostrazioni empiriche ...

Meteo d'Inverno : tempesta Gloria sulla Spagna porta grande neve - pioggia e vento : CRONACHE Meteo: la costa spagnola orientale e il suo entroterra, dalla costa Blanca a Valencia e anche più a nord, sono stati colpiti da una pesante tempesta di neve, vento, pioggia, e da una forte mareggiata con onde altissime. La tempesta, chiamata Gloria, ha causato enormi disagi, costringendo alla chiusura di strade e aeroporti. L'aeroporto di Alicante è stato chiuso per l'intera giornata del 20 gennaio a causa della tempesta di ...

Meteo Italia sino al 1 Febbraio - rischio super ANTICICLONE e Inverno tardivo : POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 1 Febbraio Col passare dei giorni i modelli matematici di previsione sembrano delineare scenari Meteo climatici più nitidi. Purtroppo, ma si sapeva, le quotazioni anticicloniche stanno salendo a dismisura e il rischio che i giorni più freddi dell'anno - quelli della merla - possano risultare i più stabili dell'Inverno è altissimo. Fin tanto che il Vortice Polare non mollerà un po' la presa ...

Allerta Meteo Spagna - l’Inverno si accanisce sulla penisola Iberica : molte aree in ginocchio per la Tempesta “Gloria” - blizzard di NEVE e furiose mareggiate in atto : Allerta Meteo Spagna – E’ a circa metà dell’opera l’azione del ciclone Mediterraneo soprannominato “Tempesta Gloria”, che da oltre 24 ore imperversa sui settori centro-occidentali del nostro bacino. L’obiettivo diretto delle tempestose spire cicloniche è soprattutto la Spagna centro-orientale. Rispetto al minimo depressionario collocato tra il Sud delle Baleari, le regioni sudorientali spagnole e ...

Meteo d'inverno : gelo e anticiclone da record in Gran Bretagna : CRONACHE Meteo: le temperature minime del giorno 19 gennaio sono state particolarmente basse sulle Isole Britanniche, dove i valori al di sotto dello zero sono stati numerosi. Particolarmente bassa la minima di -5,7° registrata nella località di Mullingar, nel centro della solitamente mite Irlanda, una località che ha una temperatura media minima di 2,6°, ma che in passato ha visto temperature molto basse, come i -11,5° registrati il 12 ...