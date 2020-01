Maturità 2020, Azzolina conferma niente buste all’orale, torna il tema di storia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Novità riguardo alla Maturità di quest’anno ossia la Maturità 2020, il Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina conferma la linea che aveva intrapreso l’ex ministro dell’istruzione Fioramonti, non ci saranno buste all’orale e tornerà tra i banchi di esame il tema di storia. Continuano le novità in campo scolastico, questa volta andiamo a parlare degli esami di Maturità 2020 che andranno svolti alla fine di quest’anno scolastico. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina spiega che non ha alcuna intenzione di stravolgere le modalità dell’esame e quindi di sconvolgere gli studenti su un nuovo piano da adottare. Vengono infatti confermate le linee guida per gli esami che erano state prestabilite dal Ex Ministro dell’Istruzione Fioramonti ossia nessuna busta chiusa all’orale bocciando così la proposta che era stata presentata dall’ex Ministro Marco Bossetti va in pensione, non ci sarà ... circuitoscuola

Profilo3Marco : RT @ilfattoblog: TRA FLOP E RINASCITE 'Cinque film che saranno in sala dal 30 gennaio. E con lo storico trio che sforna la commedia della m… - theseagiirl : Quando leggi gli altri disperarsi per le materie della maturità 2020 che ancora non sono uscite ma tu l'hai già fat… - such_actress : RT @GVCCILOUIS: No vabbe raga io non ce la posso fare ahahah, ho scritto su un gruppo di maturità 2020 che l'anno scorso ho fatto l'esame e… -