Luca Sacchi, spuntano le liti nelle chat segrete con Anastasya: “Con te la mia vita uno schifo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le chat tra Anastasya e Luca Sacchi prima dell’omicidio “La mia vita ha cominciato a fare schifo da quando ci sei tu”, si legge nelle chat tra Anastasya e il fidanzato Luca Sacchi un mese prima dell’omicidio avvenuto nel quartiere Appio Latino, a Roma, dove il proiettile sparato da Valerio Del Grosso ha ucciso il giovane personal trainer. Le conversazioni rivelano le liti intercorse tra i due fidanzati. Le chat ora sono agli atti del fascicolo per omicidio perché la tragedia avvenuta davanti al pub John Cabot, lo scorso 23 ottobre, è stata l’epilogo di una trattativa per l’acquisto di droga. Secondo quanto hanno dichiarato i carabinieri e la procura nello zaino di Anastasya erano nascosti 70mila euro. Soldi che Valerio Del Grosso e il suo complice Paolo Pirino avrebbero voluto prendere senza dare in cambio la droga, o “merce”. La fidanzata di Luca ... tpi

zazoomnews : Luca Sacchi le chat inquietanti con Anastasiya Kylemnyk: Sei con uno dei tuoi amanti? Cogli mammone - #Sacchi… - unnamedsoul1986 : RT @Libero_official: Le sconvolgenti chat tra Luca Sacchi e Anastasiya: 'Sei con un amante?', 'Cogl***, mammone' - maradefa : RT @51fini: Arrigo Sacchi, pallonate a Bonaccini: come Mihajlovic, si schiera con Salvini e Borgonzoni ?? HAI CAPITO ?@sbonaccini? ???? ???? ?… -