La Luna e Modica protagoniste dell’Earth Science Picture of the Day (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una foto suggestiva, realizzata dalla regista Modicana Alessia Scarso è stata scelta come Earth Science Picture of the Day (EPOD) dall’Universities Space Research Association. La foto, scattata la sera del 27 dicembre 2019, ritrae la Luna crescente al 2%, invisibile all’occhio umano, e la parte più alta della città di Modica, dove è protagonista la facciata della chiesa di S. Giovanni Evangelista. “Grazie a qualche calcolo, sopralluoghi e molta pazienza, mi sono appostata su un campo aperto sulla collina davanti allo skyline, seduta sulla timpa, e ho aspettato. Le condizioni meteo – spiega Scarso – non erano favorevoli perché una perturbazione ha chiuso l’orizzonte, ma all’ora esatta l’ammasso di nuvole si è alzato, ha schiarito la linea del tramonto e ha reso più suggestiva l’immagine finale“.L'articolo La Luna e Modica ... meteoweb.eu

SicilyMag : #picture #Earth #photography La luna su #Modica nello scatto di @alessiascarso è la #EarthPictureoftheDay… - roberto_rumiati : RT @Annalisa3073: MODICA (Rg) Luna piena sul Duomo ??Ing. Aprile - ele9061 : RT @Annalisa3073: MODICA (Rg) Luna piena sul Duomo ??Ing. Aprile -