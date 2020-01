Inverno in Abruzzo, piste da sci e borghi, 9 comprensori 21 località turistiche e 700 km di piste (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'Aquila - Nove comprensori sciistici in 21 località turistiche, impianti e spazi per praticare undici sport invernali, sette aree snow park, 700 maestri di sci a disposizione per affrontare i 400 km di piste per sci alpino e i 300 km per lo sci nordico; e poi la possibilità di viaggiare sui binari della 'Transiberiana d'Italia', fare escursioni nei Parchi, visitare borghi, chiese, castelli e musei. E' l'offerta dell'Abruzzo d'Inverno, per il turista, il viaggiatore, ma anche per chi abbia tempo soltanto per una gita fuori porta. Per guidare alla scoperta di un territorio pronto a soddisfare diverse esigenze di svago e relax, il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della Regione ha predisposto sei infografiche tematiche sul turismo esperienziale, a disposizione sul sito 'Abruzzoturismo.it'. I temi sono montagne e sport ... abruzzo24ore.tv

