Incidente stradale per Giancarlo Magalli, il conduttore si schianta sulla Cassia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Incidente stradale per Giancarlo Magalli, il conduttore si schianta sulla Cassia Attimi di paura per Giancarlo Magalli, coinvolto in un brutto Incidente: il noto conduttore televisivo nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio 2020, si trovava a bordo della sua Smart sulla Cassia Bis a Roma, poco prima dell’uscita per Formello. All’improvviso la vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. L’auto è completamente distrutta, ma Magalli ne è uscito completamente illeso. Nell’Incidente è rimasto coinvolto anche un Suv con a bordo una famiglia, anche in questo caso per fortuna sono rimasti tutti illesi. Il conduttore de I fatti vostri, nonostante lo spavento, è riuscito a lasciare l’abitacolo della sua auto da solo, e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza. Per fortuna Giancarlo Magalli al momento ... tpi

