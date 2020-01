Il ritorno di Luigi? L’ipotesi non è inverosimile. Saranno determinanti le prossime settimane. E le regole per l’evento di Torino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Chi voleva la testa del leader, del capo politico del Movimento, Luigi Di Maio è stato servito. Come in una tragica rappresentazione biblica Salomè ha avuto il suo tributo ma non è affatto detto che la storia sia finita qui. Di Maio si è dimesso per una questione di logoramento dovuto alle perdite regionali (8/8 finora) che hanno portato il movimento ha un drastico calo di consensi dopo l’exploit elettorale del 2018 che lo incoronò primo partito. Lo ha fatto prima delle regionali in Emilia Romagna e in Calabria mentre Grillo gli chiedeva di aspettare ma anche questo è capibile visto che lui non voleva partecipare. Detto questo c’è anche da ricordare che Di Maio, il più giovane vicepresidente della Camera a 26 anni, ha fatto molto: reddito di cittadinanza, taglio dei parlamentari (su cui incombe un referendum costituzionale), riforma della prescrizione, tentato ritiro della concessione ... lanotiziagiornale

