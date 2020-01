Il pannolino intelligente (Di venerdì 24 gennaio 2020) Attualmente, è comune che si utilizzi un’applicazione per aiutarci nelle attività della routine quotidiana. Con un semplice clic possiamo trovare strumenti per regolare il sonno, misurare la pressione sanguigna, e molte altre funzioni. Ma ciò che pochi immaginavano era che questa tecnologia avrebbe raggiunto anche uno strumento come i pannolini per bambini. Il marchio ha creato un sensore Bluetooth in grado di avvisare con precisione il momento in cui il bambino ha bisogno di sostituire il pannolino. Con questo strumento chi si prende cura del neonato non dovrà mettere il naso nel pannolino del bambino per fare il tipico test dell’olfatto. Il sensore è stato sviluppato da una società coreana chiamata Monit, e può anche essere convertito in un monitor portatile per misurare la qualità dell’aria e la temperatura. Nonostante gli attributi dei pannolini, alcuni genitori ... bigodino

