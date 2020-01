Il director di Final Fantasy XIV elogia Phil Spencer e gli sforzi compiuti in Giappone (Di venerdì 24 gennaio 2020) In una recente intervista pubblicata da TrustedReviews, Naoki Yoshida, director del popolare MMORPG Final Fantasy XIV, ha voluto esprimere la sua ammirazione nei confronti di Phil Spencer, capo della divisione Xbox, per l'impegno e gli sforzi sostenuti nel portare alcuni fra i più importanti videogiochi Giapponesi su console Xbox One.Nello specifico, ecco quanto dichiarato da Yoshida:"Quando Xbox One venne lanciata in Giappone, non ci sono stati spot televisivi e nemmeno pubblicità, quindi pensano che questa volta ci volessero ignorare. Sotto la leadership di Phil Spencer, il comportamento di Xbox nei confronti dei giochi Giapponesi è cambiata radicalmente e l'arrivo di Final Fantasy XIV e Phantasy Star Online 2 è stato possibile solo grazie agli sforzi di Phil Spencer ed è bello vederli diventare una realtà.".Leggi altro... eurogamer

