Gli esperimenti sui macachi di Torino e Parma sono stati sospesi dal Consiglio di stato (Di venerdì 24 gennaio 2020) (foto: Patrizia Cortellessa/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) La sentenza del Consiglio di stato ferma la sperimentazione sui sei macachi coinvolti nel progetto LightUp, lo studio delle università di Torino e di Parma per comprendere meglio (e magari in futuro curare) una particolare forma di cecità. Secondo l’ordinanza 230, infatti, “È l’Ente che sperimenta a dover provare che non esistono alternative a una sperimentazione invasiva sugli animali e foriera di sofferenze che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nelle sedi di sperimentazione, prescrive di evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici”. La Lega anti vivisezione (Lav) canta già vittoria, ma in realtà si tratta di una sentenza cautelare, un verdetto provvisorio che congela gli esperimenti in attesa del pronunciamento del Tar del Lazio. La vicenda dei macachi ... wired

