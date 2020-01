Giulio Raselli dopo la scelta svela un dettaglio su Giulia D’Urso (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giulio Raselli su Giulia D’Urso svela: “Riesce a fare qualcosa di raro” Finalmente Giulio Raselli ha fatto la sua scelta in diretta lunedì scorso così facendo il suo trono è rimasto libero per un’altra persona che, si spera, riesca a trovare l’amore della sua vita. Pare che Giulio si sia innamorato sul serio di Giulia D’Urso, che aveva già conosciuto precedentemente durante un’estate sbarazzina, della quale ha svelato un dettaglio importante nell’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine (in edicola da oggi): “Giulia riesce a fare qualcosa di raro ovvero tirare fuori la parte più dolce di me. Mi mette felicità e ha sempre il potere di tranquillizzarmi. E poi è bellissima, dentro ancora di più”. Ora Giulio Raselli dopo Uomini e Donne ha solo voglia di viversela fregandosene delle polemiche e delle ... lanostratv

ItaTvfan : Alessandro Z. si leva qualche sassolino su Giulio Raselli…. - KontroKulturaa : Uomini e Donne, Giulio Raselli svela dei retroscena inaspettati sulla scelta - - infoitcultura : Giulio Raselli e Giulia D’Urso | Foto di coppia e convivenza dopo Uomini e Donne -