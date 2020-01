Gf Vip, il fidanzato di Paola Di Benedetto contro Zequila: "Ignorante" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luana Rosato Federico Rossi interviene sui social per attaccare Antonio Zequila che, durante una sfilata di burlesque, ha dato zero alla fidanzata Paola Di Benedetto perché "non si è tolta la gonna" Una serata di burlesque organizzata nella casa del Grande Fratello Vip accende gli animi e il commento di Antonio Zequila su Paola Di Benedetto scatena la reazione social del fidanzato di quest’ultima, Federico Rossi. Come da richiesta del Gf, le donne che abitano la Casa si sono dovute esibire in un balletto di burlesque interpretandolo come ritenevano più opportuno. La scelta di non spogliarsi di Paola, però, è stata commentata in maniera molto negativa da Zequila che, con gli altri concorrenti del reality show, si è lasciato andare a dichiarazioni denigratorie. “Le do zero, che ca..o me ne frega, non si è spogliata”, ha commentato “Er Mutanda”, scatenando una serie di reazioni ... ilgiornale

