CPR di Gradisca | è interesse dello Stato fare verità su Vakhtang Enukidze

E' successo dietro l'angolo di casa nostra. In quel luogo che doveva essere super blindato, super sicuro, pieno zeppo di telecamere, ma si sta confermando essere un luogo di morte, di sofferenza, di violenza e assolutamente si rivela per quello che è, ingestibile. Ex CTP, poi CIE, poi CPR che convive insieme al CARA. Siamo a Gradisca,in Friuli Venezia Giulia. Si chiamava Vakhtang Enukidze, era della Georgia, non aveva ancora 40 anni. E' morto. E qui si stanno scontrando due (...) - Tribuna Libera / Friuli Venezia Giulia, Stefano Cucchi, Cie

eziomauro : Migrante picchiato e morto nel Cpr di Gradisca: 'Rischio di un nuovo caso Cucchi' - direzioneprc : Morto immigrato recluso nel CPR di Gradisca d'Isonzo riaperto un mese fa. Da luglio ad oggi sarebbe la terza vittim… - Radicali : NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI È A RISCHIO LO STATO DI DIRITTO? Nei #CPR le persone vivono chiuse in gabbi… -