Coronavirus di Wuhan, 2 casi confermati in Francia: “Primi in Europa” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Due casi di Coronavirus sono stati confermati in Francia dal ministero della Salute. Un caso è a Bordeaux, nel sud-ovest, e il paziente è un quarantottenne rientrato dalla Cina, l'altro invece si segnala a Parigi. A darne notizia in televisione e nel corso di una conferenza stampa la ministra Agnes Buzyn. fanpage

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - RobertoBurioni : Nell’occhio del ciclone, in diretta dal centro dell’epidemia. Il reportage quotidiano di un infermiere italiano e d… - AmbCina : La sfida di #Wuhan al #coronavirus: costruire un #ospedale di 25.000 mq, con 1.000 posti letto, in meno di 10 giorn… -