Coronavirus 2019-nCoV, due casi confermati in Francia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Coronavirus 2019-nCoV è arrivato ufficialmente in Europa. Dopo i casi sospetti segnalati in varie città d'Europa, Italia compresa, oggi è la Francia a confermare due casi di Coronavirus 2019-nCoV a Parigi e Bordeaux.La conferma arriva direttamente dal Ministro della Salute Agnès Buzyn, che in una conferenza stampa ha illustrato i due casi. Il paziente di Bordeaux è un uomo cinese di 48 anni, giunto in Francia dalla Cina dopo esser passato per la città di Wuhan. Dopo aver notato i primi sintomi si è recato ieri presso un ospedale di Bordeaux ed è stato prontamente messo in isolamento. La ministra ha precisato che l'uomo ha avuto contatti con decine di persone dal suo ritorno in Francia al suo ricovero, quindi in queste ore si stanno effettuando degli accertamenti anche sulle persone con cui l'uomo sicuramente è entrato in contatto, con tutte le difficoltà del caso.Meno informazioni ... blogo

Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - De51Fra : RT @cris_cersei: ??Il #coronavirus è stato brevettato nel 2015. ??Il biolab francocinese di #Wuhan è stato costruito nel 2017. ???Nell'ottobre… - Efrem444 : RT @cris_cersei: ??Il #coronavirus è stato brevettato nel 2015. ??Il biolab francocinese di #Wuhan è stato costruito nel 2017. ???Nell'ottobre… -