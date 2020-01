Caricabatterie smartphone 2020: metà non sono sicuri, ecco i modelli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Caricabatterie smartphone 2020: metà non sono sicuri, ecco i modelli Sul mercato esistono Caricabatterie smartphone di qualità e altri modelli che invece risultano difettosi se non addirittura pericolosi. Ad analizzarli è stata la rivista francese Que Choisir, in un’indagine riportata da Il Salvagente, in cui ci troviamo di fronte a 20 modelli testati, commercializzati a un prezzo che varia da 1 a 35 euro. Ed è stato proprio il prezzo economico di alcuni questi modelli a far drizzare le antenne e cercare di capire un po’ di più sul livello di sicurezza di questi apparecchi. La classificazione è ripartita in 4 gruppi: sicuri, piccoli difetti, gravi errori di progettazione e decisamente pericolosi. I parametri di valutazione sono da ricercarsi nella direttiva Bassa Tensione e nella normativa europea NF EN 60950-1. Blocco smartphone perso o rubato: ecco come procedere ... termometropolitico

