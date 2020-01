Benevento: un rientro, un volto nuovo e quattro assenti per Cittadella (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la gara di domani contro il Cittadella. Sono quattro gli assenti in casa giallorossa per il match del “Tombolato“. Oltre al lungodegente Antei, non ci saranno nemmeno il difensore Tuia e i centrocampisti Tello e Vokic. Non mancano, tuttavia, le buone notizie per l’allenatore della Strega. Inzaghi potrà infatti fare affidamento sul rientro di Hetemaj, assente a causa dell’influenza contro il Pisa, e sull’ultimo arrivato Barba, ufficializzato questo pomeriggio. PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Caldirola, Barba, Volta, Pastina, Maggio; CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Basit, Kragl, Improta, R. Insigne; ATTACCANTI: Coda, Sau, Armenteros, ... anteprima24

sportli26181512 : Chievo, UFFICIALE: Barba al Benevento: Il Chievo Verona ha ufficializzato il rientro dal prestito...… - PisaSC : Subito in campo prima del rientro in città -