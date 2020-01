Vicky Bucci, il corpo era lì. E nessuno crede più al suicidio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Vicky Bucci è stata ritrovata morta in fondo al mare dopo un mese di ricerche. Il cadavere della 42 enne di Termoli (Campobasso) era nella sua auto nel fondale del molo. La madre è sicura: “Non credo che si sia suicidata, non è una possibilità” Svolta in merito alla scomparsa della 42 enne di Termoli, … L'articolo Vicky Bucci, il corpo era lì. E nessuno crede più al suicidio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

vitaindiretta : Vicky Bucci, ritrovata senza vita in fondo al mare Gli aggiornamenti di @LucillaMasucci Ora a #LaVitaInDiretta - RobertaBruzzone : RT @storie_italiane: Omicidio, suicidio o incidente? Sono ancora tutte aperte le ipotesi sulla morte di Vicky Bucci, la 42enne scomparsa a… - storie_italiane : Omicidio, suicidio o incidente? Sono ancora tutte aperte le ipotesi sulla morte di Vicky Bucci, la 42enne scomparsa… -