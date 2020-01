Uomini e Donne: tutti contro Armando, Gianni indaga su Veronica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: Armando Incarnato mente nel Trono Over? Oggi a Uomini e Donne Maria De Filippi proporrà una nuova puntata del Trono Over e cercherà di chiudere il cerchio riguardo alle segnalazioni arrivate su Armando Incarnato. In base ad alcune voci di corridoio infatti il cavaliere partenopeo avrebbe una relazione con una sua collaboratrice, Jeanette, all’esterno del programma e questo sarebbe la causa del naufragio delle sue frequentazioni all’interno del Trono Over. Maria De Filippi ospiterà oggi a UeD proprio Jeanette, la ragazza confermerà di essere stata vicino ad Armando dopo la fine della sua ultima relazione e di aver avuto una storia con lui. La scintilla però non sarebbe scattata e al momento lei e Incarnato sarebbero solo amici. La versione della coppia però non convincerà gli opinionisti in studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari non crederanno ... lanostratv

