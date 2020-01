Star Wars 9: Kylo Ren combatte contro Darth Vader in un concept art della versione di Trevorrow (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella versione di Star Wars 9 ideata da Colin Trevorrow era presente anche uno scontro tra Kylo Ren e Darth Vader, come dimostra un concept art. Star Wars: Episodio 9, secondo alcuni concept art apparsi online, avrebbe dovuto mostrare uno scontro tra Kylo Ren e Darth Vader, ideato pensando a una scena della trilogia originale. L'immagine sembra sia legata a Duel of the Fates, la versione dell'ultimo capitolo della trilogia che era stato ideato da Colin Trevorrow prima di venir sostituito con J.J. Abrams che ha delineato la storia al centro di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Una delle idee alla base di Episodio IX era infatti stata ideata per rendere omaggio alla sequenza della caverna presente in L'impero colpisce ancora. Nella sceneggiatura poi abbandonata Kylo ... movieplayer

