Renault Zoe - Una settimana con la Intens R135 [Day 4] (Di giovedì 23 gennaio 2020) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Renault Zoe nella versione top di gamma Intens R135. La piccola francese è spinta da un motore elettrico sincrono anteriore da 136 CV e 245 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 52 kWh posizionata sotto il pianale. L'autonomia dichiarata è di 386 km nel ciclo Wltp e a bordo è presente un caricatore da 22 kWh, ma a richiesta è possibile averne uno in grado di supportare i 50 kW: con il primo, il "pieno" richiede circa tre ore, mentre con la fast bastano un'ora e dieci minuti. Collegando l'elettrica a una presa domestica servono circa 34 ore, che scendono a 9 utilizzando una wallbox. In questa configurazione, la Zoe pesa 1.502 kg in ordine di marcia, scatta da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiunge la velocità massima di 140 km/h. Lunga quattro metri e otto centimetri, la vettura è larga 173 cm, alta ... quattroruote

