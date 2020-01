Palermo, i funerali di Rosalia e Matthias: una sola bara per mamma e figlio morti dopo il parto (Di giovedì 23 gennaio 2020) A Palermo i funerali di Rosalia Nuara e del piccolo Matthias, mamma e figlio morti a poche ore di distanza dal parto. Lei è morta la notte tra il 16 e il 17 gennaio mentre era ricoverata in attesa di partorire, il figlioletto inizialmente salvato si è spento poche ore dopo. Il Comune ha concesso di porre mamma e figlio nella stessa bara. Si sono svolti, mercoledì 22 gennaio, a Palermo, nella chiesa di Santa Chiara in via Giuseppe Crispi, i funerali di Rosalia Nuara e del piccolo Matthias, mamma e figlio morti a poche ore di distanza dal parto. Rosalia, quaranta anni, è deceduta la notte tra il 16 e il 17 gennaio scorso alla clinica Triolo Zancla, mentre era ricoverata in attesa di partorire. La donna si sarebbe alzata per andare in bagno e a quel punto sarebbe svenuta. Avrebbe avuto un arresto cardiaco dal quale, nonostante gli sforzi dei medici, non si è più ripresa. Il bimbo che ... limemagazine.eu

