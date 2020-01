Nancy Brilli sferra il colpo: “Noi in scena senza stipendio, una vergogna” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nancy Brilli sferra un duro colpo attraverso la sua rubrica su Leggo. L’attrice, tra le più amate e affermate in Italia, ha rivelato la condizione in cui si troverebbe a lavorare, come altri professionisti del settore: “in scena senza stipendio“. Una denuncia pubblica che ha fatto il giro del web e della carta stampata, nella quale emerge la rabbia per una situazione che molti non conoscono. Nancy Brilli denuncia: “In scena senza stipendio” “Capita anche ai lavoratori dello spettacolo di non venir pagati o di non esserlo in tempo“: è questa la verità di Nancy Brilli, che ha parlato della questione compensi nella sua rubrica su Leggo. Dichiarazioni che compongono un ritratto del settore a tinte nere, dove l’umiliazione non sarebbe un orizzonte poi così remoto. L’attrice è attualmente impegnata con lo spettacolo A che servono gli uomini, di Lina Wertmüller, e il suo sfogo ... thesocialpost

