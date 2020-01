Modena, i proprietari del negozio in cui secondo Salvini «ci sono i nigeriani che spacciano» si rivolgono a un legale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Vi abbiamo raccontato in esclusiva su Giornalettismo la storia del negozio citato da Matteo Salvini a Modena nella sua ultima diretta Facebook nella giornata di oggi, 22 gennaio. secondo il leader della Lega, a cui la vicenda è stata segnalata da alcuni residenti del luogo, nell’esercizio commerciale ci sarebbero stati dei nigeriani soliti a mettere in pratica attività di spaccio. Come vi abbiamo segnalato, i titolari delle mura e dell’attività sono italiani e il negozio Openshop 24 è in una delicata fase di compravendita. LEGGI ANCHE > Salvini citofona alla gente per sapere se sono spacciatori VIDEO Salvini a Modena, i titolari del negozio in cui ha denunciato attività di spaccio si rivolgono a un legale Visto che le dichiarazioni di Matteo Salvini entrano molto nello specifico e, a lungo andare, potrebbero anche causare un danno ai titolari dell’esercizio ... giornalettismo

