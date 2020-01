Michele Bravi a processo: chiesto patteggiamento a 18 mesi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il cantante Michele Bravi, durante l’udienza preliminare del processo a suo carico in data 23 gennaio 2020, ha chiesto un patteggiamento a 18 mesi per l’accusa di omicidio stradale. Era il 22 novembre 2018 quando è morta una donna di 58 anni ha perso la vita. Il giudice di Milano, Aurelio Barazzetta, ha fissato l’udienza per il prossimo 11 marzo 2020. Michele Bravi: il processo La Procura di Milano aveva dato esito positivo alla proposta di patteggiamento del cantante perugino, con cui chiedeva un anno e mezzo di reclusione. La famiglia della donna rimasta uccisa nel tragico incidente ha ricevuto il risarcimento dall’assicurazione del Bravi, per cui non potrà prendere parte al processo come parte civile. In tutta risposta nella mattinata di giovedì 23 gennaio, “l’associazione familiari e vittime della strada” si è presentata in udienza chiedendo ... notizie

