Meteo, torna il maltempo: weekend con piogge e neve (Di giovedì 23 gennaio 2020) Meteo, torna il maltempo in Italia. Previste piogge e neve in diverse regioni dalla serata di venerdì sera: a partire dalla Sardegna, il brutto tempo risalirà verso il Nord con rovesci deboli o di moderata intensità. maltempo in arrivo torna il maltempo in Italia. Dopo la calda parentesi degli ultimi giorni, il team del sito ilMeteo.it ha comunicato l'arrivo del brutto tempo che da venerdì sera/notte colpirà la Sardegna, per poi arrivare in Liguria, Nordovest, Emilia occidentale, Toscana e Lazio con piogge di debole o moderata intensità. Un ritorno dell'acqua via via più diffuso, che vedrà la perturbazione avanzare verso il resto del Nord Italia e del Centro nella giornata di sabato, con piogge che copriranno parte della Pianura Padana e rovesci e temporali che interesseranno invece la Toscana e il Lazio. Piovaschi in Umbria e nelle coste ioniche della Calabria. neve negli Appennini

