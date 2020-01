Legambiente: Emergenza smog, in Campania è cronica. Napoli, 2 mila giorni di inquinamento in 10 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) In Campania l’Emergenza smog è sempre più cronica e si ripresenta puntale ogni anno. Non basta appellarsi all’assenza di vento e pioggia per intere settimane, l’aria diventa sempre più irrespirabile a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili, dell’ozono e del biossido di azoto che causano, tra l’altro, danni alla salute dei cittadini e all’ambiente circostante. La conferma arriva da Mal’Aria il report annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico in città, che quest’anno scatta una triplice foto sul nuovo anno che si è aperto con città in codice rosso, sul 2019 e sul decennio che ci siamo lasciati alle spalle. Nelle prime tre settimane del 2020 Napoli ha già superato per 17 giorni i limiti di PM10, oltre 3 giorni su 4 i napoletani dall’inizio dell’anno hanno respirato smog. Hanno fatto peggio solo San Vitaliano e Volla in provincia di Napoli con ... ildenaro

