IMU della Chiesa non incassata: il Campidoglio sotto inchiesta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Campidoglio finisce sotto inchiesta per l’IMU della Chiesa non incassata. Una delle promesse della Giunta Raggi all’epoca del suo insediamento era quella di far pagare le tasse sugli immobili a Papa Francesco: Beppe Grillo diceva di volere la bella cifra di 400 diconsi 400 milioni dal Vaticano. L’allora candidata grillina al soglio capitolino aveva sostenuto che se il Campidoglio avesse preteso il balzello, «come anche il Papa ha detto essere giusto», sarebbero arrivati «400 milioni». E fu sempre Raggi, il primo luglio 2016, nel corso della sua prima udienza privata con il Papa, a portare una video-raccolta di appelli e testimonianze dalle periferie della capitale, tra cui quella di un trentenne che a Bergoglio chiedeva di «concretizzare gli auspici espressi circa il pagamento dell’Imu per gli esercizi della Chiesa». Ed era ancora lei nel dicembre successivo a ... nextquotidiano

