Crosetti: l’Italia non può bastare a questa Juventus (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Ci sono momenti sempre più lunghi, sempre più intensi, in cui la Juve diventa quello che dev’essere: cioè una squadra, ma anche un’impresa di demolizioni. Un coro di talenti assoluti, ma anche uno spartito di Mozart”. Esordisce così Maurizio Crosetti, su Repubblica, parlando della Juve che ieri ha sconfitto la Roma. “La famosa chimera del “bel giuoco” sta prendendo corpo”, scrive e certo non poteva bastare la Roma a fermare una squadra così. Ieri era una partita di Coppa Italia, ma in realtà è andato in scena “un trailer della Champions”. I bianconeri, scrive Crosetti, confermano che stanno migliorando e che per stringere tra le mani la Coppa d’argento che tanto desiderano, “servirà il compimento esatto di questa Juventus, non di un’altra: e Sarri ci sta arrivando”. La Juve, continua, “è una manifestazione naturale, un ... ilnapolista

