Cosa ha rappresentato l’avvento della Tesla Model 3 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il brand Tesla ha sicuramente riscritto lo scenario dell’automotive negli ultimi anni, grazie ai suoi Modelli a propulsione elettrica e, più in generale, all’approccio del suo creatore, Elon Musk (un uomo che fa molte cose, e spesso ci azzecca). In questo video ripercorriamo l’avvento sulla scena automobilistica della Model 3: presentata nel luglio 2017, i primi trenta Modelli sono andati ai dipendenti e agli impiegati di Tesla e Space X. Lo stesso Musk ha dovuto ammettere, fin dalla presentazione, che per soddisfare le richieste di chi aveva scommesso sulla vettura ci sarebbe voluto tempo (ma le attese sarebbero state ripagate). Ripercorriamo le caratteristiche principali del Modello, dai fattori tecnologici a quelli di design: la Model 3 testimonia l’evoluzione che il marchio ha affrontato per approdare a vetture interessanti ma capaci di intercettare un target ... wired

