Capaccio, sgomberato accampamento abusivo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCapaccio Paestum (Sa) – È stata effettuata, alle prime luci dell’alba, questa mattina l’operazione di sgombero di un accampamento abusivo di extracomunitari nella zona di Licinella a Capaccio Paestum. Al lavoro polizia, vigili del fuoco e vigili urbani in via Piero della Francesca: l’area, di proprietà privata, è stata sottoposta a sequestro ed il titolare denunciato per reati ambientali e violazione delle norme sulla sicurezza. All’interno del campo diverse roulottes: identificati cinque cittadini di nazionalità algerina, uno di nazionalità marocchina ed un rumeno tutti operai e braccianti con regolare permesso di soggiorno. Gli occupanti pagavano mensilmente una sorta di affitto per alloggiare nell’area. L'articolo Capaccio, sgomberato accampamento abusivo proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Capaccio sgomberato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Capaccio sgomberato