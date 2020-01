CALDO ANOMALO ancora protagonista assoluto, INVERNO completamente inceppato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Stiamo vivendo un gennaio caldissimo, ma questo avviene soprattutto in Europa sulle nazioni centrali e soprattutto quelle settentrionali. Va ancor peggio sulla fascia russo-siberiana, dove le anomalie termiche raggiungono livelli eclatanti e si va verso quello che sarà il gennaio più CALDO di sempre per quelle zone. In Italie le anomalie termiche di gennaio sono molto meno marcate, in quanto i lunghi domini dell'alta pressione hanno portato una situazione tale da favorire il freddo notturno da irraggiamento e le inversioni termiche. Non si può comunque certto parlare di un contesto tipicamente invernale. Questa situazione non appare destinata a cambiare sul breve e medio periodo, ecco perché si può evidenziare come in alcune parti dell'Europa e soprattutto in Russia questo gennaio chiuderà come il più ANOMALO di tutti i tempi, per il CALDO fuori periodo. Tutta ... meteogiornale

