Bologna unisce, due cuori e una…Torre degli Asinelli: Svanberg e consorte adesso insieme anche in campo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una storia bella e romantica che arriva da Bologna. Ogni tanto ci sta per stemperare le tensioni dettate da qualche notizia un po’ forte. Vi raccontiamo di Mattias e Alice, due fidanzati che hanno coronato il loro sogno d’amore unendo lavoro e vita privata. Il protagonista maschile di cognome fa Svanberg ed è il centrocampista svedese del Bologna maschile, allenato da Sinisa Mihajlovic, protagonista in Serie A. La protagonista femminile di cognome fa Magnusson ed è il nuovo rinforzo del Bologna Women. Ruolo? Ovviamente centrocampista. Bufera su Paolo Bonolis: “c’è il regolamento a favore della Juventus”, tifosi bianconeri furiosi Grazie all’ufficialità dell’acquisto della svedese classe ’98 i due innamorati si sono ritrovati nella stessa città. Un motivo in più per rimanere sotto le due Torri e progettare il futuro insieme. Nel calcio come nella vita. ... calcioweb.eu

valentina_mulas : @AndreaRosi7 @PoliticaPerJedi Perché no? Vai a sostenere, a far sentire la tua voce, ad essere presente e compagno… - CarmelaBChem : Tutti #Sardine... noi siamo tutti #Sardine... Tutti a #Bologna, nuotiamo tutti a #Bologna! Sono con voi con il cuor… - dentepossi : Chi #Bologna la conosce un po', lo sa. Piazza 8 agosto è la linea di confine. Separa la stazione, dall'università,… -