Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: Barbara De Santi Lancia Oggetti Ad Un Cavaliere! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: si scatena una gara di ballo tra le dame, mentre Ida e Riccardo tornano ospiti in studio, dimostrando di non aver appianato le divergenze. Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: Gemma dice addio ad Emanuele! È stata da poco registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Come al solito si parte da Gemma, che è uscita con Emanuele. Il personal trainer l’ha portata fuori a cena ma qualcosa ha deluso molto Gemma. Infatti, il cavaliere ha parlato alla Galgani del fatto che il suo fisico sia molto prestante anche dal punto di vista sessuale. Questo non è affatto andato giù alla dama, e per questo motivo in studio si discute a lungo, anche con gli opinionisti. Gemma fa capire di voler chiudere, poi interviene Antonella che dice di voler ballare con Emanuele perché entrambi sono esperti. Subito un’altra signora si ... uominiedonnenews

